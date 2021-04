Si hay alteraciones, se implementará protocolo establecido: Alcaldía de Bogotá por paro 28 de abril

Luego del fallo proferido por el Tribunal de Cundinamarca que ordena aplazar las manifestaciones que adelantarán sindicatos para rechazar la reforma tributaria, la Alcaldía de Bogotá se pronunció manifestando que acatará la orden.

“En cumplimiento del fallo proferido por la magistrada Nelly Villamizar, la Alcaldía de Bogotá ha procedido con la publicación del fallo en distintos portales y ha compartido la información a las organizaciones convocantes de 56 plantones”, afirmó Luis Ernesto Gómez , secretario de Gobierno.

Así mismo, la administración aclaró que no tiene potestad para autorizar o no manifestaciones. Sin embargo, señaló que, como cumplimiento al fallo, no se prestarán tarimas ni el sonido solicitado por los convocantes para manifestarse en la Plaza de Bolívar.

De igual manera, concluyó que en caso de que se presenten alteraciones al orden público, la Alcaldía intervendrá con el protocolo indicado.

“Informamos a la ciudadanía que como ocurre en caso de presentarse cualquier tipo de alteración al orden público, se implementará el protocolo de diálogo y de protesta social que viene funcionando en la Alcaldía de Bogotá”, advirtió Gómez.