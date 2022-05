“Si se calla sale vivo, si no, le meto siete puñaladas”: brutal atraco y tortura a joven en Bogotá

El 'Ojo de la Noche' habló con una nueva víctima de la inseguridad en la capital, por parte de una banda que azota a los ciclistas . La complicada situación de seguridad que vive Bogotá se ve reflejada en los continuos robos y ataques que viven los ciudadanos.

En días pasados, se conoció que una joven interpuso una denuncia por robo y abuso en la autopista Norte con calle 245. Venezolanos estarían violando a ciclistas en esta zona de la capital de la República.

Ahora la historia se repite, pero en el sur de Bogotá, en una ciclorruta del barrio La Coruña en Ciudad Bolívar donde uno de los cuatro ciclistas que fue amarrado, también por un venezolano, contó el horror que vivió cuando fue víctima de robo.

Las víctimas fueron llevadas detrás de varios árboles, en donde nadie los pueda escuchar. Por casi dos horas los golpearon, los amenazaron y dicen ellos que la Policía nunca llegó. El joven contó el horror que vivió.

“Quédese callado y verá que esto va a pasar rápido, vamos a coger otras dos bicicletas más y listo y si se queda callado sale de acá vivo, si no le meto siete puñaladas y lo dejo acá a ver quién lo va a llorar”, finalizó la víctima.

Lo robaron, lo amarraron con sus propios cordones y, para colmo, lo amenazaron con matarlo si no entregaban las claves de sus cuentas bancarias.

“Eso que le hacen a uno es tortura. Lo roban, lo humillan hasta más no poder, con palabras, con golpes, con insultos … Venía de mi trabajo y al llegar acá se me atravesó un señor venezolano, me dice quieto ahí y lo que sentí fue un golpe con el que quedé tonto de una vez. Ya cuando me di cuenta estaba bajando al barranco, uno ya me quita la chaqueta, otro llevaba la cicla”, indicó el estudiante.

La ciudadanía se pregunta si es la misma banda de delincuentes del norte de la capital y exige a la Policía y a la Fiscalía capturar pronto y enviar a la cárcel a estos criminales.