Bogotá amaneció este viernes, 20 de enero, con protestas de taxistas sobre la calle 26. La razón: la inmovilización de un vehículo a un conductor que, según afirmó, paró frente a un centro comercial para ir al baño y cuando salió se encontró ya con la grúa.

Ante esta situación e inconforme con lo sucedido, Wilson Rodríguez, el taxista afectado, decidió pasar la noche junto a su carro en los patios de Álamos, noroccidente de Bogotá, desde donde agradeció a los demás conductores de su gremio por el apoyo.

“Muchas gracias por todos los que están afuera apoyándome. Yo sigo acá dentro del vehículo. No pudo conciliar el sueño, acá estamos resistiendo a ver qué sucede hoy. No quise irme porque vinieron a persuadirme que me fuera. Esto fue un detonante para que todo sucediera”, señaló Rodríguez en un video.

Por este caso, decenas de taxistas bloquearon vías, exigiendo que haya baños públicos para ellos, que mejore la seguridad para trabajar de noche y que “no los persigan las autoridades de tránsito”.

“De esos servidores azules nosotros sentimos una persecución, se lo hemos manifestado a la secretaria de Movilidad y la alcaldesa Claudia López. (…) Nos inmovilizan que porque el bómper está roto, que porque tiene una fisura de pintura, que porque el color no es, y ahora por el sello del tarjetón, nosotros hemos dicho que eso no da para una inmovilización. (…) Esto fue lo que rebosó la copa”, denunció el líder de los taxistas Manuel Gil al Ojo de la Noche.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ya se pronunció sobre esta situación y calificó de “injustificada” las protestas, pues, aseguró, el taxi se encontraba abandonado cerca de la Fiscalía.

“Desde anoche hay bloqueo injustificado de algunos taxistas. Un taxi abandonado cerca a Fiscalía se llevó a patios. El mismo taxista reconoce que cometió una falta. Si tiene razones atenuantes, en el proceso administrativo se pueden resolver. Bloquear no es admisible ni solución”, señaló la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

