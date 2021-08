Un 20% de personas en Bogotá no están dispuestas a vacunarse contra el COVID: encuesta de Alcaldía

Preocupantes cifras sobre la intención de vacunarse por parte de personas en Bogotá fueron presentadas por el Distrito, con base en los resultados de una encuesta efectuada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Según el estudio, un 20% de las personas manifestaron reticencias para vacunarse. Del total de consultados, un 14% manifestaron no tener intención de aplicarse dosis, mientras un 6% dijeron no saber o no respondieron.

La encuesta se aplicó a 1.047 personas, en 19 localidades de Bogotá y tiene un margen de error del 3%.

Acerca de las razones por las que no se está dispuesto a vacunar, los encuestados que manifestaron poca y ninguna disposición de inmunizarse, respondieron: desconfianza en la vacuna, 20%; miedo a efectos, 18%; no la necesita, 13%; no cree en ella, 6%; efectos secundarios, 6%; cree que es ineficiente, 6%; decidió esperar un poco, 6%; falta de información, 4%; no le interesa, 4%; entre otras.

De acuerdo con el análisis de la encuesta efectuada por el Distrito, el perfil general de algunas de las personas menores de 40 años que no se han vacunado son los siguientes, de acuerdo con su género:

“Hombres, de estratos 1 a 4 quienes no tienen información suficiente ni tienen claros los efectos secundarios no se vacunan porque ya se contagiaron y no la necesitan no confían en el gobierno y han ido a los puntos de vacunación y no los han atendido”, sintetiza el informe.

“Mujeres de estrato 1 2 y 3 y sin información de estrato Algunas de estas mujeres no tienen suficiente información sobre las vacunas y una buena parte de ellas debe esperar porque ya se contagio, además de afirmar que por haberse contagiado no necesitan la vacuna Consideran que la vacuna es insegura además no creen que sirva parte”, complementó el análisis.

Conozca los resultados de la encuesta: