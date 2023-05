Un infierno vive comerciante de Bogotá por préstamo gota a gota: amenazaron con matar a su familia

En Bogotá , un comerciante de la localidad de Los Mártires ha sido sumergido en un verdadero infierno luego de haber cerrado su negocio debido a las amenazas y extorsiones de un grupo de prestamistas informales conocidos como "gota a gota".

Este comerciante había solicitado un préstamo a través de una tarjeta de crédito meses atrás, pero debido a las altas tasas de interés, no pudo cumplir con los pagos. Ahora, su vida y la de su familia corren peligro.

El comerciante, cuya identidad no se revela por razones de seguridad, era propietario de un próspero negocio en el centro de Bogotá. Sin embargo, la situación dio un giro drástico cuando se vio obligado a vender su local y enfrentar intereses exorbitantes que alcanzaban el 20% del monto prestado. Hasta anoche, toda su familia se encontraba amenazada de muerte debido a su incapacidad para pagar las altas cuotas exigidas por estos criminales.

"Me endeudé para pagar también esto, unas deudas y para surtir el negocio que tenía en ese momento", dijo el afectado al Ojo de la Noche de Blu Radio.

Publicidad

El préstamo obtenido ascendía a 25 millones de pesos, y las exigencias de los prestamistas fueron más allá de lo esperado: "Cámara de Comercio, Ruth y fotocopia de la cédula, las direcciones de la casa, del trabajo si se tiene".

El comerciante relató que debía pagar 1.500.000 pesos semanalmente, cubriendo un interés del 20%. Durante varios meses, logró cumplir con las cuotas sin problemas. Sin embargo, las dificultades económicas provocaron una disminución en las ventas, lo que llevó al cierre de su negocio. Desesperado, intentó refinanciar los pagos con los delincuentes, pero esto solo desencadenó amenazas contra su familia, quienes también tienen negocios en el mismo sector de Los Mártires.

El afectado expresó su temor por su vida y la de su familia: "Temo por mi vida y por la de mi familia. En ese momento me acerqué a la fiscalía, no me recibieron el denuncio de esas personas, porque en las tarjetas pues únicamente hay números telefónicos, celular y con eso no es suficiente para colocar un denuncio".

Publicidad

Además, el comerciante se vio obligado a entregar su negocio después de que dos personas que trabajaban con él fueran brutalmente atacadas por los prestamistas.

Este caso ilustra la grave situación que enfrentan muchos comerciantes en el centro de Bogotá. El comerciante afectado hace un llamado a las autoridades para que presten mayor atención a este tipo de casos y tomen medidas para proteger a aquellos que se encuentran en situaciones similares.