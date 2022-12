Venezolana elabora accesorios de técnica francesa en Colombia

Mientras en República Dominicana avanzan los diálogos entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para buscar una salida negociada a la crisis, a Colombia siguen llegando venezolanos. La crisis no ha sido un impedimento para que los venezolanos salgan adelante. Tal es el caso de Yolanda Landaeta una mujer de 27 años, con título en matemática pura que llegó a Popayán hace 3 años.

La venezolana es conocida en el sur del país por la técnica que utiliza en sus accesorios, en diálogo con Blu Radio Landaeta contó su historia:

Cómo empezó la labor?

“Realmente yo trabajo con accesorios hace unos 15 años, toda mi familia se dedica a las manualidades, pero ahora no lo ejercen por todo lo que está pasando allá. Cuando llegué a Colombia siempre me hacía falta algo más porque no tenía ni amigos ni familia y empezó como un hobby pero de repente empecé a producir el dinero y dije tengo que hacerlo”.

¿Cuál es la historia de la técnica que utiliza para hacer los accesorios?

“La técnica se llama Sutash, son puras cintas cosidas a mano. Es una técnica francesa, lo que pasa es que con esta técnica lucían los trajes los reyes franceses y eventualmente en Europa, lo desarrollaron para hacer accesorios. En Venezuela, ha estado hace muchos años y en Colombia Hace 4 años llegó. En el sur, soy la única que lo maneja entonces eso me ha permitido llegar a muchísima gente, a crecer empresarialmente y me ha ido muy bien”.

Ahora, Landaetta tiene un local en la capital del cauca que emplea a varias mujeres víctimas de maltrato en la región.