Video: elegante ladrón en traje y armado atracó a dos mujeres en el norte de Bogotá

Un delincuente ingresó con un traje muy formal a una tienda de lencería, ubicada en el barrio Cedritos de Bogotá, preguntó por una prenda que iba a comprar para su supuesta novia, pero después sacó un arma de fuego, amenazó a la cajera del lugar y a una de las clientes que estaba en el sitio.‬

‪Allí, este hombre les quitó las pertenencias a las dos mujeres, entre ellas, dos celulares, intentó desocupar la caja del‬ ‪lugar sin éxito y, luego de esto, salió corriendo del lugar; se subió a una moto y escapó. ‬

‪De acuerdo con el testimonio de la víctima, el delincuente entró al local incluso con un celular en la mano para simular que iba a comprar y acto seguido fue que las amenazó con la pistola, diciéndoles que les iba a dar un tiro en caso de que no accedieran a sus pretensiones.

‪Lo que se sabe es que el hombre ya les había hecho seguimiento a las mujeres hasta el local. Denuncian las víctimas que, a pesar de que dieron con la ubicación de los celulares, la Policía del barrio no hizo nada para llegar al lugar ya que, según les dijeron, no podían acceder a la zona porque no era de su jurisdicción.

