Turismo en Bogotá: pilas con las recomendaciones para que no lo cojan desprevenido los ladrones

A propósito de la temporada de Navidad y fin de año y si a usted le gusta venir a pasear a la capital del país, la Policía Metropolitana de Bogotá, a través del Grupo de Protección al Turismo, firmó una alianza con el gremio de los hoteleros (Cotelco), para velar por la seguridad de las personas que visitan la ciudad.

La alianza integra a 119 hoteles especialmente en las localidades de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria para darle seguridad a los turistas y evitar que sean víctimas de los delincuentes, a propósito de la ola de inseguridad que está viviendo la ciudad.

Publicidad

Esta red, que funciona a través de un grupo de mensajería instantánea, tiene vinculados a jefes de seguridad, gerentes y administradores de los hoteles, y su objetivo principal es minimizar los diferentes delitos que pueden llegar a afectar a los turistas nacionales y extranjeros.

“Otra de las fortalezas del grupo de protección al turista consiste en ofrecer recomendaciones permanentes de seguridad y autoprotección a estos establecimientos para que, a su vez, las puedan replicar a sus huéspedes y visitantes”, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Algunas de las recomendaciones de la Policía a los turistas para este fin de año tienen que ver con abordar vehículos desconocidos o que no cuenten con autorización, no caminar por lugares solitarios, no perder la atención en objetos personales, portar solo el dinero necesario y en caso de tener alguna consulta o inquietud, ir a la estación de Policía más cercana o a un policía debidamente uniformado.

Escuche el podcast: Historias detrás de la historia