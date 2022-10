Ya van 20 casos de quemados con pólvora en Bogotá

“Al día de hoy tenemos 20 quemados por pólvora, comparativamente con el año anterior, es un caso más, pero algo muy particular: el año pasado teníamos 6 menores quemados, mientras que este año tenemos 11, es decir casi el doble”, indicó (Lea también: Noche de las velitas en Bogotá dejó 6 quemados con pólvora ).





En ese sentido afirmó que “la mitad de los niños no es que se hayan quemado porque estén manipulando la pólvora sino porque han estado en calidad de observadores”.





Finalmente informó que ninguno de los pacientes se encuentran hospitalizados ya que “no han sido quemaduras graves” aunque advirtió que eso no implica “que se deba bajar la guardia”.