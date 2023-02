"A este Carnaval me lo llevo en el alma": la reina despide la fiesta con el entierro de 'Joselito'

El llanto desconsolado de la reina Nathalia de Castro representa el sentir de los barranquilleros este martes de Carnaval cuando toca decirle adiós a esta fiesta con el entierro de 'Joselito', ese personaje imaginario que recrea al hombre parrandero y mujeriego que se murió de tanto ron y dejó viudas por montón.

Disfrazada con el 'Burlesque de una viuda', como ha sido bautizado su atuendo inspirado nada más y nada menos que en el vestido de la venganza de Lady Di, se despidió la soberana de sus carnestolendas.

Con el 'Burlesque de una viuda' la reina Nathalia de Castro llora a 'Joselito' en el desfile 'Martes de Carnaval' de la calle 84. #VocesySonidos pic.twitter.com/xmw3HEHObA — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 21, 2023

"Fue un Carnaval en el que entregué todo mí, en el que los artistas brillaron, en el que hay que seguir trabajando todos juntos para que sea cada vez mejor, pero fue un Carnaval que me llevo en el alma", expresó la reina.

Y como ella, decenas de mujeres y hombres se disfrazaron de viuda para pedir a grito herido que el año entrante vuelva 'Joselito'.

"¡Ay, Jose, me dejaste con cinco pelaos y te fuiste a tomar ron, ahora es grande, muy grande este dolor, que me está matando!", clamó una viuda barranquillera.

"A mí me dejó llena de problemas, de deudas. No he pagado el arriendo, no he pagado nada por hacerme los atuendos para recibirlo", lloró la Reina Señora Cívica, María del Carmen Franco, en su papel de viuda alegre.

#CarnavalBLU Barranquilla llora a Joselito y en su entierro despide a la máxima fiesta de Colombia. #VocesySonidos pic.twitter.com/n6jECT9xLo — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 21, 2023

Y hablando de desamor, otra que se robó el show fue María Cecilia Rivero con su disfraz de Shakira y su parodia de ‘Piqué’ y ‘Clara Chía’.

"Contenta por este recibimiento que le dio la gente al personaje. La gente me grita ¡Shakira! y me dicen que me parezco mucho a ella. Ahora nada más falta que sigan 'reposteando' la foto para que ella la vea y se reporte", manifestó entre risas.

Entre maicena, espuma y ron, ‘Joselito’ dijo este martes adiós o, mejor, hasta luego, porque el otro año revivirá con el Carnaval que se hará del 10 al 13 de febrero.

