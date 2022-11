A punto de quedar libres procesados por atentado contra estación de Policía de Barranquilla

La justicia se aleja de la familia de los seis patrulleros que murieron en enero de 2018 durante un atentado con granadas contra la estación de Policía de San José , en Barranquilla, luego de que estos fueran notificados que ya se está tramitando la libertad para los tres capturados por vencimiento de términos, pues ya se cumplieron 105 días desde que inició el juicio y por el momento no se ha celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente.

Se trata de Nilson Mier Vargas, Dalila Duarte Martínez y Cristian Camilo Bellón, capturados en 2018 por este atentado , quienes harían parte de una célula urbana del ELN y habrían sido los autores materiales del hecho.

Candelaria Meneses, madre de un patrullero fallecido, asegura que esto es decepcionante esto, y que están a esperas de la audiencia del próximo 11 de noviembre.

"Yo estoy demasiado triste con lo que está pasando. Con ese atentado que ya van a ser cinco años y no hay condenados. Las pocas audiencias que hicieron no salieron nada. a Mi me estafó un abogado, con $2 millones de pesos y se perdió y ahora mismo no tengo abogado", asegura.

Y es que la otra cara de esta historia es que el abogado de gran parte de las familias murió por COVID-19 y, desde entonces, no han podido reorganizar el proceso para sacar adelante las sanciones que buscan frente a la muerte de los patrulleros.

Sobre el atentado

El atentado explosivo fue cometido por una columna urbana del ELN, como el mismo grupo guerrillero reconoció, y fue el más grave en la historia de Barranquilla . Una bomba estalló a las 6:30 de la mañana del sábado 27 de enero de 2018 en el momento en que los policías realizaban su formación matutina

El hecho dejó un total de seis uniformados muertos y más de cuarenta heridos.

