Aída Victoria Merlano: "Soy feliz aunque a veces llore, aunque me puedan meter presa 21 años

En el más reciente video publicado en su perfil de Instagram, Aida Victoria Merlano decidió hablar del “proceso personal” que desde 2019 viene afrontando tras la fuga de su madre, la excongresista barranquillera Aida Merlano y a quien, según la Fiscalía, la joven ‘influencer’ ayudó a escapar de la justicia desde un consultorio odontológico en Bogotá.

Esta semana inició el juicio contra Aida Victoria y durante las audiencias se le ha señalado de ser quien le entregó a su madre los elementos que usó para fugarse.

De ser hallada culpable, la joven podría pagar más de 20 años de cárcel, pero asegura que hoy es y se muestra públicamente feliz, muy a pesar de esa posibilidad futura.

"A veces vivo saltándome semáforos porque de pronto prefiero arrepentirme de lo que hice, que de lo que no hice, y por eso me beso a la que se me da la gana y me cojo a la que se me da la gana", expresó.

"Al final, si a mí me llegan a meter presa y voy a estar 21 años de mi vida en una cárcel, y puede que sean menos, yo no quiero decir: hubiese sido feliz. Prefiero decir: voy a estar presa, pero fui feliz", agregó.

Y continuó diciendo: "Entonces, si me pongo triste hoy, igualito me pueden poner presa mañana. Y si me pongo feliz, igualito me pueden meter presa. Hay situaciones en la vida que son inmodificables, hay que aprender a vivir con ellas y ser feliz a pesar de...".

En el juicio en su contra, Aida Victoria también ha sido señalada de aprovecharse de la condición de menor de edad de su hermano para instrumentalizarlo en el plan de fuga de su madre.

Sin embargo, la ‘influencer’, que insiste en que no se puede referir públicamente a su proceso, manifestó con la voz entrecortada que "hace más de dos años" no ve a su madre y que hoy la relación con su hermano menor "está fracturada". "Y soy feliz", repitió.

Por la cantidad de testigos, las audiencias contra Aida Victoria continuarán en diferentes jornadas hasta el próximo 30 de marzo y posteriormente se emitirá el fallo.

