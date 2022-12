Alias 'El Negro Ober' habría lanzado amenazas contra el exsenador barranquillero Laureano Acuña

A través de un mensaje de texto enviado presuntamente por alias ‘El Negro Ober’, señalado cabecilla de la banda criminal de Los Rastrojos Costeños , el peligroso criminal habría lanzado una amenaza directa contra el exsenador barranquillero Laureano Acuña , asegurándole a una de sus colaboradoras que le dijera a su jefe, en este caso a Laureano Acuña, que no pasara por Malambo y que se fuera del país si quería evitar que “lo levantara a plomo”.

La advertencia también fue realizada contra la gerente del hospital del municipio de Malambo, Eimy Liz Camargo, asegurando que si no se iban del municipio, serían blanco de un atentado a bala por omitir la amenaza contra ellos. Esta incluía también al esposo de la funcionaria, quien desde su designación ha sido blanco de críticas y fuertes cuestionamientos.

Ruth Góngora, quien se desempeña como asesora en comunicaciones del político, además de presidir la agenda política del Partido Conservador en el Atlántico, aseguró que desconoce los temas que alias ‘El Negro Ober’ le relacionó en el mensaje, que llegó directamente a su celular, sobre las 7:30 de la noche de este jueves.

"Me deja con mucha preocupación esta situación porque, en realidad, no entiendo mi vinculación directa en una disputa que nada tiene que ver conmigo. No sé por qué me quieren meter en medio de una amenaza de la que no tengo ni idea", dijo Góngora.

Además, Góngora señaló en conversación con Blu Radio Barranquilla que se encontraba vulnerable frente a la seguridad de su familia.

"Esto genera intranquilidad para todos nosotros, para mi familia, mi circulo social, porque siente uno que no tiene garantías para salir a ejercer su profesión, teniendo en cuenta que hago parte de la dirigencia de un partido político".

Inmediatamente al recibir el mensaje, Góngora activó los protocolos de alerta con la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes realizaron una visita en su vivienda y, posterior a ello, la acompañaron hasta la Fiscalía para instaurar una denuncia penal.

