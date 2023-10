Aplazan convención nacional del Partido Ecologista Colombiano por petición del congresista Polo Polo

Faltando tan sólo minutos para dar inicio a la convención nacional en la que se buscaba escoger la nueva mesa directiva del Partido Ecologista Colombiano en el norte de Barranquilla, el Representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, irrumpió para pedir su aplazamiento por presuntos incumplimientos en los términos de ley.

El polémico congresista llegó hasta el Hotel Continental acompañado por una caravana de más de 200 personas que entre gritos, aplausos y cánticos al unísono, le mostraron su respaldo para que todos los simpatizantes y movimientos sean incluidos en una nueva convocatoria.

"Me reuní con la junta directiva del partido y llegamos a la conclusión que era necesario cancelar el encuentro, dialogar de manera privada, trazar los lineamientos para una próxima convención y que así haya un proceso transparente donde todas las personas simpatizantes y miembros del partido se sientan incluidas", explicó.

Luego de que le fuera aceptada la propuesta de un encuentro privado con los movimientos que componen dicha colectividad, Polo Polo terminó aceptando un aplazamiento alegando que, gracias los votos que consiguió en su campaña al Congreso en 2021, el partido recibió la personería jurídica.

"Aquí llegó una comitiva de votantes que sentían que no tenían voz y relevancia en este y otros espacios proporcionados dentro del partido, esa fue una de las razones principales por las que se decidió cancelar el evento".

El congresista aprovechó, además, para enviarle un contundente mensaje a la vicepresidenta Francia Márquez y manifestarle que no permitirá que interceda en las decisiones del partido por intereses políticos que guardarían relación con su aspiración presidencial para el próximo 2026.

"No es un secreto que la señora Francia Márquez estaba interesada en conseguir su propio partido político, ya que, el Pacto Histórico no le estaba dando espacio y vio la oportunidad de tomar el partido para hacer campaña en el 2026, pero sus intenciones no tuvieron éxito y dejó huérfanos a todas estas personas", dijo.

