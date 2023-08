Asamblea del Atlántico decidirá este martes si acepta la renuncia presentada por Nicolás Petro

La Asamblea del Atlántico respondió, por medio de un comunicado, a la renuncia presentada por Nicolás Petro este sábado y señaló: “La duma departamental agradece al Dr. Petro Burgos por el ejercicio de sus funciones como diputado y vicepresidente de la mesa directiva durante los últimos años, y por su voluntad de construir un mejor Atlántico”.

En este sentido, la Mesa Directiva señaló que en aplicación a la Ley 2200 del 2022, y al no encontrarse en período de sesiones “corresponde a esta mesa directiva decidir sobre la renuncia presentada por el Dr. Nicolás Petro Burgos. Una vez tomada la decisión, procederemos a solicitar a la autoridad electoral competente que nos certifique quien ocupará la curul que deja Petro Burgos”.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Welfran Mendoza, presidente de la Asamblea Atlántico, explicó que "consecuentemente, no hay una lista que lo haya elegido, entonces no hay un diputado que lo siga en orden descendente o sucesivo. Será el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional los que nos dirán si se reconfigura la cifra repartidora y allí entraría entonces el diputado que en su momento debió entrar si Nicolás Petro no aceptaba esa curul".

Publicidad

Cómo se recordará, su curul le fue otorgada por el estatuto de oposición al haber sacado la segunda mayor votación en las elecciones territoriales del año 2019 cuando aspiró a la Gobernación del Atlántico , siendo derrotado por la actual Gobernadora, Elsa Noguera.

A través de una carta que solo contiene dos párrafos —de tres líneas cada uno— Nicolás Petro renunció oficialmente como diputado a la Asamblea del Atlántico, en medio del proceso judicial que enfrenta por los delitos de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras las denuncias que realizó su ex esposa, Day Vásquez, por los supuestos dineros ilegales que financiaron la campaña 'Petro Presidente' en el Caribe.

En el documento, enviado directamente por correo electrónico al presidente de la Asamblea del Atlántico, Welfran Mendoza; el hijo del presidente Gustavo Petro precisó: “Renuncio de manera irrevocable a ésta duma”.

Publicidad

Así mismo, acompañó su renuncia manifestando que “agradezco a la ciudadanía del departamento su confianza y apoyo; es momento de acudir ante el país y colaborar con la justicia con todo el compromiso y responsabilidad”.

Le puede interesar: