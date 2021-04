Atacan con cuchillo a mujer mientras evitaba que asaltaran a su papá en Cartagena

Momentos de angustia vivieron los familiares de Yoledis Montalbán Machacón, quien fue atacada por hombres que pretendían

cuando salía de su casa en Cartagena hacia el trabajo en horas de la madrugada del domingo 4 de abril.

Esta guarda de seguridad, de 35 años, recibió una puñalada en la cara y un corte en los dedos de una de sus manos cuando evitaba que le propinaran un machetazo a su padre, el cual la acompañaba a tomar el transporte para dirigirse hacia su trabajo.

Aminta Machacón, madre de la víctima, señaló lo siguiente:

“Fueron momentos realmente duros, pero le damos gracias a Dios porque está con vida. No es fácil ver en el rostro de tu hija un cuchillo enterrado solo con la cacha afuera”, dijo.

“Afortunadamente no tocó ningún órgano ni tejido vital, no tocó sus ojos, no tocó nada. Faltaron pocos centímetros para que llegara a la médula. Le damos gracias a Dios", indicó Machacón.

En estos momentos Yoledis Montalbán se encuentra en un centro de salud de la ciudad donde se recupera de una cirugía maxilofacial, la cual se le practicó para poder extraerle el cuchillo.

También esta a la espera de una intervención en los dedos medio y anular, comprometidos ante el machetazo recibido en la mano derecha, cuando evitaba que hirieran a su padre.

Ante este lamentable hecho, la Policía Metropolitana repudió y rechazó el acto. Inmediatamente ocurrido esto, inició operativos para dar con la captura de los dos sujetos y así colocarlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.