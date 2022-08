Atentan con una granada contra la casa del alcalde de Uribia, en La Guajira

Una granada de fragmentación fue lanzada anoche contra la casa de Bonifacio Henríquez Palmar, el alcalde del municipio de Uribia, en La Guajira , en donde vive con su madre y una hermana. Debido a que no había personas en esos momentos en la vivienda, la explosión solo hizo daños en la zona externa, pues el mandatario se encuentra en Bogotá en varias diligencias.

Al respecto, Henríquez aseguró que desde hace tres semanas está recibiendo amenazas vía WhatsApp, por lo que ha venido teniendo acompañamiento del Gaula. Sin embargo, estas intimidaciones estarían relacionadas con retaliaciones políticas.

"Hace unas semanas les dijeron a unos familiares que yo debía tener cuidado. Que me querían asesinar por los recientes resultados electorales, pero yo no tengo nada que ver en eso porque no puedo participar en política", indicó.

Por el momento, el alcalde anunció que saldrá del país para su protección, toda vez que considera que su actual esquema de protección, compuesto por dos escoltas y un vehículo no blindado, podría aumentar su vulnerabilidad ante estos ataques.

Se espera que en las próximas horas haya un comunicado por parte de la Policía departamental de La Guajira que dé luces sobre este atentado.

