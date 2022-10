Barranquilla despidió al 'guerrero' Luis Quiñones: su cuerpo fue trasladado a Barrancabermeja

Sobre las 6:00 de la tarde de este viernes llegaron a la capilla de la funeraria Los Olivos, norte de Barranquilla, familiares, amigos, conocidos, boxeadores y fanáticos del "guerrero" santandereano Luis Quiñones, para despedirlo en una de sus últimas moradas antes de su traslado hacia Barrancabermeja, el cual se dio en horas de la madrugada.

Entre abrazos, lágrimas, un profundo dolor y recuerdos de la persona que se escondía detrás de los guantes y el ring de boxeo: un soñador, que anhelaba pelear en los grandes escenarios de Estados Unidos y regalarle una casa a su mamá, en su natal Barrancabermeja.

Así lo recordó Juan Coronel, boxeador de Barranquilla, quien contó lo que el mundo del deporte colombiano perdía, además de la persona apasionada, soñadora y resiliente y ellos perdieron un amigo.

"Nosotros aún no lo podemos creer, pues estamos como en un estado de shock. Hay tanta gente mala, haciendo daño y no les pasa nada. Él, un joven que buscaba solo una oportunidad de salir adelante, murió y no sabemos porqué. El mundo del deporte perdió una gran promesa, un gran ser humano, un gran batallador" , dijo.

Álvaro Mercado, entrenador de José Muñoz, el colombo-venezolano con quien se enfrentó Quiñones en aquella pelea definitiva el pasado sábado en Barranquilla, expresó su pesar por el hecho.

"Es algo que pasa en el boxeo, por ser un deporte de contacto, cuando te subes a un ring, puedes bajar vivo o muerto, o en camilla, lamentable, pero pasa en el deporte. Lo lamento mucho", expresó en la capilla de la funeraria Los Olivos

Se espera que el cuerpo llegue en horas de la tarde a su natal Barrancabermeja, en medio de otro acto conmemorativo por sus familiares, amigos del barrio, vecinos y todo aquel que lo vio nacer, crecer y cumplir el sueño de pelear en un ring de boxeo y ser una de las más grandes promesas.

