Barranquilleros, ¿felices y preocupados?: editorial de Ley del Montes

Me da mucha pena con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) –que debió gastarse una fortuna en una encuesta para conocer nuestro grado de felicidad subjetiva, pero sospecho que el estudio que acaba de presentar sobre la felicidad de los colombianos en general y de los barranquilleros en particular tiene serios problemas.

Según el estudio, los hombres más felices del país somos quienes vivimos en Barranquilla. Pero también somos los más preocupados. La calificación de la felicidad masculina es de 8.3 sobre 10 y la de las mujeres es de 8.1 sobre 10. Es decir, estamos a punto de alcanzar la excelencia como hombres y mujeres felices. Para decirlo en términos de Juegos Olímpicos: tenemos asegurada la medalla de oro en gozo, placer y alegría.

No obstante, la encuesta de Planeación Nacional tiene un serio problema, sin que ello signifique su descalificación. Me preocupa –corroborando lo que dice el estudio, que quienes vivimos en Barranquilla no solo somos los más felices, sino también los más preocupados- que el trabajo de campo de la encuesta se haya realizado entre Octubre y Diciembre, cuando –por cuenta de la Fiesta de las Brujas, el precarnaval, las velitas y la Navidad- no es posible encontrar un barranquillero aburrido ni para un remedio.

A no ser –claro está- que el Junior no esté peleando campeonato. Si es así, entonces el margen de error de la encuesta sería cero, puesto que los barranquilleros estarán –ahí sí- felices, pero preocupados.

De manera que medir la felicidad de los barranquilleros entre Octubre y Diciembre es –con todo respeto con los señores de Planeación Nacional- una botadera de corriente. Medir la felicidad en Diciembre –cuando todos estamos invadidos por el espíritu navideño- es tanto como preguntar en una cumbre de salseros si les gusta la música del Joe Arroyo.

Así las cosas, mi humilde sugerencia a los señores de Planeación Nacional es que midan la felicidad de los barranquilleros justo después del Carnaval, cuando lo único que nos falte por empeñar sea el televisor, en pleno apagón por cuenta de Electricaribe y con el Junior a tres puntos del último lugar. ¿Será que en esas condiciones seguiremos siendo los más felices, como decía “El Campeón”, Édgar Perea?

Si dicha encuesta arroja el mismo resultado que la de Octubre y Diciembre, entonces sí podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que en Barranquilla viven los hombres y mujeres más felices de Colombia. Sospecho –sin embargo- que el resultado será bien distinto. ¿Apostamos?