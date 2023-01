Bloqueo en La Mojana afecta dos vías nacionales y anuncian más cierres

Este viernes se cumplen tres días de bloqueos en La Mojana por cuenta de la comunidad que exige respuestas contundentes del Gobierno Nacional sobre el cierre de Caregato. Las manifestaciones se cumplen en el puente San Jorge y esta mañana se conoció que se bloqueó El Viajano hacia San Marcos, Sucre y Sahagún.

En Blu radio Arnulfo Betancourt, representante de productores en La Mojana , habló sobre las movilizaciones y bloqueos en la zona. Además, afirmó que, de no tener respuestas, se está programando otro bloqueo en El Bongo vía hacia Barranquilla y en la vía a Urabá, a la altura del corregimiento de Santa Lucía, vía Arboletes.

"Ya completamos el tercer día en el sitio y continuará hasta que haya solución que aspiramos todo los mojaneros, el cierre de caregato. Esta manifestación pacífica es permanente. Pedimos es que ordenen rápido, con un documento que certifique que hay un contratista que iniciará obras de inmediato, de lo contrario no nos vamos de aquí. No somos manifestantes ni estamos enseñado a esto, pero nos tocó hacerlo obligados", indicó Betancourt.

Por la manifestación Henry Cárdenas, presidente de la Federación de Trasportadores de Carga, habló sobre los vehículos que tiene represados en dichos bloqueos y la afectación que genera por los productos que llevan consigo.

"Podemos sumar más de 2.500 vehículos de carga y 2.000 conductores sobre las vías. Llevan productos de importación y exportación hacia la costa, o a Bucaramanga. Hay muchos productos perecederos, que pueden aguantar máximo dos días, pero el lío es que, en medio de este revuelto, que la gente de alborote y empiecen a descargar carros y a vandalizar y ahí es donde nosotros perdemos mucho dinero. Vender los productos no, eso no se vende tan fácil, no se puede, no es legal", afirmó Cárdenas.

De acuerdo con Cárdenas, sectores como la ganadería y el tema de combustibles serían solo algunos de los afectados.

"Todo se empieza a escasear y todos vamos a salir perjudicados", afirmó Cárdenas.

Escuche la entrevista completa aquí: