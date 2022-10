Caso Tierra Santa: once de los veinte implicados quedaron en libertad, pero vinculados al proceso

Un juez de control de garantías se abstuvo de cobijar con medida privativa de la libertad a once de los veinte implicados en el caso de presunto contrabando y lavado de activos en los almacenes de Tierra Santa , tras considerar que "no representan un peligro para la sociedad y que, desde casa, pueden seguir compareciendo a la investigación".

El juez decidió no privarlos de la libertad ni en establecimiento carcelario ni con detención domiciliaria, según él, no era necesaria ni proporcional la medida en una cárcel, razón por la cual no acogería la solicitud de la Fiscalía. Por el contrario, daría razón a los abogados defensores en permitir que los acusados se defendieran en libertad, ejerciendo su derecho a la defensa no privativa de la misma.

Publicidad

Las autoridades precisaron que las personas vinculadas por estos hechos fueron identificadas como Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, miembros de la junta directiva y otras 18 personas más, en medio de un presunto caso de contrabando y lavado de activos que llevó al cierre de más de 10 establecimientos de Tierra Santa, en su mayoría ubicadas en ciudades del Caribe como Barranquilla, incluyendo Soledad y Galapa; Santa Marta y Valledupar.

La Fiscalía señaló que la investigación se tomó —al menos— unos 60 meses para recopilar el material probatorio suficiente y poder determinar que, las 20 personas implicadas, hicieron parte de un "conglomerado empresarial" responsable de ingresar al país millonarios cargamentos de textiles de contrabando durante más de 10 años.

A través de WhastApp, Blu Radio contactó a Bilal Gebara, miembro de la Junta Directiva de almacenes Tierra Santa, quien se negó a dar declaraciones asegurando que "todo lo haré a través de mi abogado y por medio de comunicados oficiales, no daré entrevistas".

Al consultar con su abogado, el penalista Juan Sebastián Duque, este confirmó la decisión del Juez con Función de Control de Garantías, manifestando que cualquier declaración no procesal se hará a través de comunicados oficiales emitidos por la firma de abogados De La Espriella Lawyers, buffet para el que trabaja y el cuál representa a los implicados que hoy quedaron en libertad.

Publicidad

Le puede interesar: Bamm podcast