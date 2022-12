Certificado de defunción dice que muerte de joven no fue por vacuna sino natural

El caso de Sandra Polo, la joven de 30 años que murió tras la aplicación de una vacuna triple viral y una contra la hepatitis B, dio un giro en los últimos días, luego de que Medicina Legal emitiera en el certificado de defunción que la muerte que tuvo fue "posiblemente" por causas naturales.

Esta situación tiene molestos y preocupados a sus familiares, quienes manifestaron que ante el reclamo, les respondieron que si el patólogo fue quien lo ubicó como posible causa, entonces no podían hacer caso omiso a su consideración.

Isabel Polo, hermana de la víctima, dijo que ya interpusieron un derecho de petición a Medicina Legal, pues consideran que debieron colocar que era una muerte indeterminada, ya que tienen que esperar el resultado de la necropcia.

"Ya nosotros fuimos y metimos un derecho de petición porque en la Fiscalía no lo aceptan así y no investigan nada. Una muerte natural no la investiga nadie", señaló Polo, quien explicó que están tramitando una demanda contra el laboratorio que le colocó la vacuna a su hermana, pero que con este certificado todo se trunca.



Ella espera que con ese certificado no se altere la investigación que adelantan las autoridades por la muerte de Sandra, siendo que por el momento ya fue cerrado el establecimiento en el que le colocaron la vacuna por no cumplir con todos los requerimientos de seguridad.

Además, cuestiona por qué si se trataba de una supuesta muerte natural, en el entierro todos los asistentes debieron usar tapabocas e incluso sus sepultureros debieron arrojar sus trajes sobre el cajón antes de terminar de enterrarla.

