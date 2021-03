Cinthya Pérez, exprimera dama de Cartagena, le contestó a William Dau por llamarla “malandrina”

Cinthya Pérez, exprimera dama de Cartagena, quien después de ser la protegida del alcalde William Dau pasó a ser una de sus principales adversarias, al menos en opinión del mandatario, respondió en Mañanas BLU a los calificativos de “malandrina y abusiva” que profirió el burgomaestre en su contra.

Pérez rechazó las acusaciones de presuntas presiones para conseguir contratos y negó que se vaya a lanzar a la Alcaldía de Cartagena.

Jamás he dicho que quiero aspirar a la Alcaldía de Cartagena indicó.

“Simplemente es que yo vengo de abajo y lo que no puedo soportar es que el pueblo me juzgue por venir de abajo y no haber trabajado por él”, agregó.

La exprimera dama de la heroica dijo que la molestia de William Dau tiene que ver por chismes.

“El alcalde está molesto conmigo porque alguien le dijo que yo le quería robar el movimiento”, aseguró.

“Pido disculpas a William Dau por querer a Salvemos a Cartagena como si fuera mío”, agregó.

La exfuncionaria se refirió al escándalo por presunta falsificación de su acta de grado como tecnóloga en Administración de Empresas.

“No he falsificado ningún acta. Yo entregué unos documentos y puedo dar fe de ellos. Qué pasó en el momento en que los entregué y de ahí para allá, no puedo dar fe”, agregó.

“Eso está en un proceso judicial y ya serán los jueces quienes decidan quién tiene la razón”, afirmó.

Escuche a Cinthya Pérez, exprimera dama de Cartagena, en entrevista con Mañanas BLU: