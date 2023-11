Colombia vs. Brasil: Cotelco espera ocupación hotelera superior al 95 % esta semana en Barranquilla

Las apuestas en materia económica ya están hechas en Barranquilla, a tan solo cuatro días de vivir nuevamente la fiebre mundialista por el partido que la selección Colombia disputará contra Brasil en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez este jueves.

Mario Muvdi, presidente de la Asociación de Hotelería y Turismo de Colombia en el Atlántico, se mostró positivo frente a la cifra de ocupación que se estima para estos días, cuyo indicador esperan que se ubique por encima del 95 %.

En este sentido, Muvdi señaló que aunque es previsible un panorama en el que no haya cama “pa’ tanta gente”, aunque los 200 hoteles del gremio están listos para responder a la demanda hasta el próximo viernes con 8.000 camas disponibles.

"Yo pienso que podemos tener más de un 95 % de ocupación, si no es más. Creo que, además, no va a haber cama para tanta gente, por lo que muchos se verán obligados a irse a otros sitios, a otras ciudades. Esperemos que las proyecciones se cumplan, teniendo en cuenta que, desde este puente festivo, ya empezaron a llegar muchos hinchas para disfrutar este jueves del partido entre Colombia vs. Brasil", dijo Muvdi.

El movimiento comercial también resulta importante para las tiendas, estaderos, tabernas, bares, gastrobares y restaurantes que, según las proyecciones que se tienen hasta el momento, esperan que el incremento en ventas pueda alcanzar hasta el 30 % esta semana.

Orlando Jiménez, presidente de Undeco en el Atlántico, precisó que "en términos generales uno diría que las ventas generales podrían subirse en un 30%, porque hay restaurantes, estaderos o tabernas que, un día normal en la semana, las ventas son muy bajas, y una tendencia casi igual manejan las tiendas pero, en vísperas de un partido de Colombia, éstas siempre tienden a incrementarse un poquito, no igual para todos, pero sí".

