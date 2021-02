No activar

Como nunca antes visto: el Carnaval de Barranquilla será virtual y bajo toque de queda "No podemos bajar la guardia porque esta guerra aún no termina. No es momento de fiestas. Hagamos el esfuerzo de cuidarnos, para que prevalezca la vida", escribió en Twitter el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.