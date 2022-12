Con bombas molotov intentaron agredir a hombre que habría envenenado a dos niños en Soledad

Tomándose la justicia por su propia mano, desconocidos irrumpieron violentamente en la vivienda de Sabel Beleño, el hombre señalado de envenenar a dos menores en Soledad, Atlántico. Estas personas intentaron incendiar dicho lugar lanzando hasta bombas molotov.

Se conoció que varios hombres, a bordo de un carro particular, se desplazaron hasta la carrera 3e con calle 50b del barrio Villa del Rey, en el municipio de Soledad, para así arremeter de manera violenta con piedras y palos contra la vivienda de Sabel Beleño, quien es el padrastro de los menores afectados.

Publicidad

Según información entregada por testigos, hasta disparos se escucharon en la vivienda que hoy se encuentra desocupada, pues el hombre de 34 años habría huido.

Néstor Romero, tío de los menores, aseguró que Sabel Beleño es responsable y debe ir a la cárcel por la muerte de Adolfo José, el menor de 7 años que murió. Sin rechazar lo sucedido, alegó que “al que obra mal, le va mal”.

"Esto no se puede quedar así, le puede hacer lo mismo a otro niño. Ahora no sabemos si esta persona se voló o está huyendo, no sabemos nada", afirmó Romero a Blu Radio.

Publicidad

Cabe recordar que el acontecimiento del que acusan a Sabel Beleño los familiares de Adolfo José y Héctor David se dio el pasado viernes 2 de diciembre, cuando el hombre, supuestamente, hizo que los pequeños de 7 y de 6 años, respectivamente, ingirieran bebidas gaseosas que habrían sido mezcladas por él con un posible raticida.

Esta teoría fue confirmada por el pequeño Héctor David, sobreviviente del envenenamiento, quien le dijo a un familiar lo que había ocurrido. El niño de 6 años aseguró que fue precisamente Sabel el que les dio una gaseosa y que él no quiso tomar mucho porque tenía “un sabor amargo”.

Publicidad

“Mi sobrino cuando despertó aseguró que fue la nueva pareja de la mamá el que les entregó la gaseosa y les prometió $2.000 si se la tomaban enseguida”, relató Néstor Romero en diálogo con Blu Radio.

Le puede interesar este contenido: