Con canción, Silvestre Dangond responde a quienes dicen que se ‘está poniendo viejo’

El artista vallenato Silvestre Dangond, cantó el pasado fin de semana durante un concierto en Cartagena del tour ‘Esto es Vida’, un tema inédito hablando sobre la vejez y las constantes críticas que ha venido recibiendo por su edad.

"Ay cuál es el afán de decir que ya estoy viejo, ay cual es el afán, de contarme las arrugas, ay pa'qué me las voy a quitar, tanto que he luchado para conseguirlas. Ay pa'qué me las voy a quitá, si es por no dejá. Salen igualitas”, dice el tema.

Además, en la letra de la canción 'El urumitero' también relata cómo “se pinta” en su vejez:

“Que pasen bien los años pa'vé cuál es la vaina. Yo me pinto viejo, bien canoso, vanidoso y cocacolo”, puntualizó el cantante de éxitos como ‘La Colegiala’ y a ‘Blanco y Negro’.

Lo nuevo de Dangond ya está siendo comentado en las redes sociales por cientos de seguidores, quienes lo siguen apoyando a sus 38 años de edad.



