Controversia en el Caribe por concesionarios de peajes que no aplicarán reducción de tarifas

Hay controversia en el Caribe colombiano porque dos grandes concesionarios que administran al menos 17 peajes, ubicados entre Córdoba, Sucre y Bolívar, anunciaron que por ahora no aplicarán reducción a las tarifas tras el decreto firmado por el Gobierno. La situación ha generado muchas molestias y anuncios de protestas para los próximos días en las zonas contiguas a las casetas de cobro.

Justamente el pasado martes empezaron las protestas en el Caribe por la renuencia de varios concesionarios a aplicar un reversazo en las tarifas de los peajes tras las alzas que con el 2023 llegaron.

Con pitos y gritos, un grupo de conductores de buses y busetas reclamaron al concesionario Ruta al Mar, entre los peajes El Purgatorio de Montería y Los Manguitos de Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, el por qué no reducían su tarifa como lo indicó el Gobierno Nacional en su decreto, pues pasaron de pagar en 2022 $18.700 a tener ahora que cancelar $23.400 por cada vez que transiten por una caseta.

Pero Ruta del Mar no es el único que dice que por ahora no dejará su tarifa a precio del año pasado, dado que en horas de la tarde el concesionario Autopistas del Caribe, encargado de administrar nueve peajes entre Barranquilla y Cartagena, indicó que ellos tampoco van a acogerse al decreto porque no hacen parte del listado indicado dado por el Ministerio de Transporte.

La situación tiene molesta a la comunidad, así lo indica el líder Wilman Barandica, quien exige explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Ante las críticas, el grupo Autopistas del Caribe aseguró que, de no aumentar las tarifas de los peajes de esta ruta, el proyecto del corredor de carga Cartagena – Barranquilla se vería impactado en su estructura financiera y por consiguiente su ejecución.

