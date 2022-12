Corralejas podrían quedar sin permiso para funcionar en Atlántico el próximo año

Guillermo Polo, secretario del Interior del Atlántico, calificó como trágico el balance de las corralejas en Atlántico este año, luego de que se registrara en Manatí la muerte de un joven de 25 años que fue corneado mientras fungía como varillero, es decir, puyaba el toro para con una varilla para que corriera.

Publicidad

Explicó que a raíz de la suspensión de las fiestas que decidieron adoptar, hubo disturbios en la zona entre Policías y vendedores que se mostraron en contra de la medida.

"Vamos a revisar el tema de si entregamos o no permisos para el próximo año. Lo que nos invita a la reflexión sobre el tener o no este tipo de actividades en el departamento. No es algo muy arraigado. Es un tema relativamente nuevo que puede superarse no entregando los permisos. Las corralejas atentan contra la seguridad pública", advirtió Polo.

Publicidad

Comentó que para lo que queda del año, seguirán las fiestas de corralejas que ya están autorizadas, pero que harán campañas de acompañamiento para evitar disturbios como los registrados en Manatí. "Esperamos que los alcaldes mejoren los controles", manifestó el secretario del Interior.