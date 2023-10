Cuatro meses sin funcionar lleva casa refugio para mujeres víctimas de la violencia en Barranquilla

Preocupada por la atención a las mujeres víctimas de violencia en Barranquilla se mostró la concejala Heidy Barrera, quien aseguró que en la ciudad han sido denunciados 921 casos de violencia intrafamiliar de los cuales 580 se relacionan con maltrato de pareja.

Dice que en muchos de estos casos las víctimas requieren el traslado a un hogar refugio, sin embargo, cuestiona que el único que está habilitado en la capital del Atlántico hace cuatro meses no brinda atención tras finalizarse el contrato con el operador.

Heidy Barrera reiteró el llamado al alcalde Jaime Pumarejo para que se recupere el hogar refugio, sobre todo ante la alerta de posible feminicidio que la Procuraduría General emitió para una decena de mujeres en Barranquilla en los últimos meses.

“Estas 10 mujeres que la alerta de la procuraduría, en vigilancia preventiva, dicen que están en riesgo de feminicidio, no han podido acceder a la casa refugio por no haber un convenio. Yo me pregunto, ¿será que el señor alcalde está esperando que se cometa un feminicidio?, ¿será que no le están diciendo el mandato de la ley 2215 del 2022?, yo quisiera entender qué pasa”, cuestionó la funcionaria.

Insistió que es importante que sea reactivado el convenio con la casa refugio para que las mujeres víctimas puedan recibir asistencia.

