Day Vásquez llegó a Barranquilla: abogado defensor confirmó que arribó a primera hora de este sábado

El abogado defensor de Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro y quien hoy enfrenta un proceso judicial por los delitos de presunto enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, confirmó a Blu Radio que su defendida ya se encuentra en la ciudad de Barranquilla, tras otorgársele una medida de aseguramiento no privativa de la libertad por orden del juez 74 con Funciones de Control de Garantías de Bogotá.

El profesional del derecho, quien pidió que su nombre no sea revelado mientras se tramita la seguridad correspondiente tanto para él como para su defendida de Vásquez Castro, sostuvo que el lunes también estará arribando a la ciudad de Barranquilla para seguir acompañando a la ex esposa de Nicolás Petro en dicho proceso judicial por los presuntos 'narcopagos' que habrían sido utilizados para financiar la campaña de 'Petro Presidente' en el Caribe.

Recordemos que, tras otorgársele la medida de aseguramiento no privativa de la libertad condicional este viernes luego de culminada la audiencia de medida de aseguramiento, Dayssuris del Carmen Vásquez Castro tendrá que cumplir con ciertas restricciones como, por ejemplo; no podrá salir del país, seguirá vinculada al proceso, tendrá que presentarse periódicamente ante las autoridades para seguir sirviendo como testigo en medio de la investigación y no podrá participar de encuentros políticos en ninguno de sus escenarios.

En tal sentido, Day Vásquez se encontraría en su residencia ubicada en el norte de Barranquilla desde tempranas horas de la mañana de este sábado.

