Estos son los choques que ha tenido Petro con los poderes legislativo y judicial

En el primer año de gobierno, el presidente Gustavo Petro ha tenido varios encontrones con el Congreso y la rama judicial, específicamente con el fiscal General Francisco Barbosa, la procuradora Margarita Cabello y las altas cortes.

Por ejemplo, con el judicial, el mandatario se fue de frente contra el fiscal General Francisco Barbosa, al punto de decirle que era su jefe, lo que llevó a que toda la rama judicial le respondiera al presidente.

¿Qué dijo el fiscal General del rifirrafe con Gustavo Petro?.

Barbosa le respondió en varias ocasiones al presidente Petro , manifestándole su preocupación por haber dicho que es su jefe. En su pronunciamiento, el fiscal le pidió al jefe de Estado que respetara su independencia.

“Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no fue elegido dictador en Colombia. Gustavo Petro juró la Constitución el 7 de agosto cuando se posesionó, no su Constitución. Como no lo voy a hacer, porque yo no tengo superior jerárquico en este país, como lo acaba de decir la honorable Corte Suprema de Justicia, me imagino que tendré consecuencias contra mi vida seguramente, y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar en Colombia", indicó.

A su vez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, también le exigió respeto por la independencia de poderes.

“La Corte Suprema de Justicia registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política, realizada y difundida en las últimas horas por el señor presidente de la República, porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho”, señaló Castillo.

La corte, en su pronunciamiento, añadió: “Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional” y que La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura, que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La Justicia es un poder público patrimonio de Colombia”.

Y es que Petro desató una ola de críticas, por lo que la Corporación Excelencia en la Justicia no dudó en responderle al presidente y rechazar sus declaraciones.

Con la Procuradora y el Congreso también ha protagonizado polémicas

En varias ocasiones, el presidente, con sus afirmaciones, ha sacado de 'casillas' a la procuradora General, Margarita Cabello. La más reciente fue una carta enviada por el jefe de Estado en la que explicaba que no acataba las órdenes para suspender a alcaldes y gobernadores sancionados, apelando a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 'Florero de Llorente' es el caso del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, que fue suspendido por la Procuraduría por presuntos hechos de Corrupción; en un episodio en el que el presidente se negó a designar al alcalde encargado e invocar el fallo que le dio la razón cuando fue alcalde de Bogotá.

La procuradora Margarita Cabello respondió, tras conocer la carta, que el presidente de la República debía dar ejemplo y respetar la Constitución y recordó que ella impulsó una reforma al Ministerio Público para adecuarse a lo requerido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; ley que fue aprobada en el Congreso y que además, fue avalada por la Corte Constitucional.

Pero hablando del Congreso, el mandatario, desde el primer día de su gobierno, ha tenido encontrones con el legislador; incluso cuestionó las 'trabas' que le han puesto a sus proyectos, por lo que llamó al pueblo a movilizarse y salir a las calles para apoyar las "reformas del cambio" que impulsa y que no han contado con los apoyos suficientes en el Capitolio.

“El intento de coartar las reformas, pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López, Pumarejo y Gaitán”, dijo Petro en el recordado balconazo.

