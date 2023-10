Defensor del Pueblo denuncia que Migración Colombia no está informando sobre crisis en el Darién

Un duro cuestionamiento lanzó desde el XVII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperdon el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al confirmar que ni el Gobierno nacional ni Migración Colombia estarían entregando información sobre el flujo migratorio en el Tapón del Darién, respecto al número de personas desaparecidas y/o muertas en la selva.

Al margen de sus declaraciones, Camargo criticó que no se estuviera ejerciendo la vigilancia necesaria en las zonas de frontera, sobre todo en departamentos como Chocó y Antioquia, instando al Gobierno nacional a tomar medidas “urgentes” para controlar la crisis migratoria de personas que buscan llegar hacia países de Centroamérica y Estados Unidos.

"Le asiste la razón al Defensor del Pueblo de Panamá cuando afirma que Migración Colombia no comparte información. Migración Colombia no comparte información, Migración Colombia no está haciendo el verdadero y real control migratorio en las zonas de frontera en los municipios de los departamentos de Antioquia y Chocó", expresó Camargo.

Su aseveración se dio tan solo horas después de que el Defensor de Panamá, Eduardo Leblanc González, advirtiera que no cuentan con registros claros sobre la cantidad de personas “que se quedan en la selva”.

Publicidad

Siendo así, Leblanc hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que ordene a Migración Colombia entregar la información necesaria tanto a las Defensorías de Colombia y Panamá, como a Migración en el vecino país.

“Le hemos pedido a su excelencia, al señor presidente Gustavo Petro, que por favor ordene a Migración compartir información con Defensoría de Colombia, Defensoría y Migración Panamá para que nosotros sepamos cuánto se nos queda en el Darién, en medio de la selva", dijo.

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello también se refirió al preocupante flujo migratorio en varias regiones del país como Cúcuta, La Guajira, San Andrés y por supuesto el Tapón del Darién, haciendo un llamado a los representantes de países como Panamá, Venezuela, Honduras, Guatemala, México y Nicaragua para que se pueda trabajar mancomunadamente en idear estrategias efectivas para proteger a esta población”.

Publicidad

Cabello Blanco advierte que todos estos procesos migratorios estarían siendo liderados por clanes y organizaciones ilegales al margen de la ley: “Miles de millones no de pesos, sino de dólares, son los que se están viendo en estos lugares específicos de Colombia como grandes negocios que están dejando de lado el trabajo por el narcotráfico ya que son más fructíferos y fáciles para ellos”, acotó.

En lo corrido de este 2023, casi medio millón de personas han ingresado al Tapón del Darién según confirmó el Defensor de Panamá, Eduardo Leblanc, siendo la gran mayoría de ellos procedentes de países como Venezuela, Haití, Ecuador y Colombia.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: