Digno Palomino apareció y dice que no se voló; mandatarios piden que le revoquen casa por cárcel

Digno Palomino , cabecilla de la banda Los Costeños y que no fue encontrado en su casa durante una revisión de rutina este martes 13 de septiembre, apareció públicamente a través de un video en el que aseguró que no se voló y que sigue a disposición de las autoridades. Sin embargo, sus palabras solo causaron molestia entre los mandatarios del Atlántico, para quienes el juez debe revocar la medida de detención domiciliaria, a quien fue en el pasado uno de los hombres más buscados de Barranquilla.

En el mensaje este asegura que inicialmente hubo una confusión el pasado lunes, una vez fue visitado por un oficial de la Policía, pues se encontraba en una cita médica por su problema con el cáncer que desde hace unos meses lo aqueja. Luego, indicó que posteriormente tuvo problemas de seguridad con unas personas que estaban rondando su vivienda y por lo que solicitó al juez un traslado de residencia y que por esto no fue encontrado el martes.

Publicidad

"Sigo en Barranquilla. Mis abogados solicitaron un cambio de domicilio. Una dirección privada porque muchas personas saben mi paradero. El sábado hubo movimientos raros, pero yo no puedo andar armado. He solicitado a la Fiscalía que me cambien la dirección”, expresó.

Para la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, D igno Palomino "nunca ha debido estar en la casa".

"El llamado es a los jueces de la República y al Inpec para que esta persona tenga medida intramural y bajo ninguna circunstancia en casa por cárcel".

Sus palabras se suman a las expresadas por el alcalde Jaime Pumarejo, quien también cuestionó dicha medida, otorgada por un juez el pasado jueves, a partir de las afectaciones que el cáncer ha generado en la salud de Palomino.

Publicidad

Le puede interesar: