Duro mensaje de novia de ladrón abatido durante robo en Barranquilla: "No pensaste en nuestro hijo"

Con el corazón roto, Yuneisy Rico, pareja de Mateo Mejía, el delincuente que fue abatido esta semana durante una balacera en el norte de Barranquilla durante el atraco a una lujosa tienda de relojería, publicó un duro mensaje en el que le reprochó al fallecido "no haber pensado en su hijo" antes de participar en ese tipo de robos.

La tragedia se desencadenó el pasado lunes, cuando un grupo de atracadores irrumpió en una cinematográfica acción en una lujosa relojería ubicada en el norte de Barranquilla . En medio de la reacción de la vigilancia privada y la Policía, se desató una balacera en la que Mateo Mejía perdió la vida y uno de sus cómplices acabó capturado.

Publicidad

La balacera

El suceso, según se conoció, tuvo lugar pasadas las 2:30 de la tarde en la calle 76 con carrera 43, barrio Porvenir. Hasta allí, llegaron varias personas para cometer el ilícito, sin embargo, dos de ellos se enfrentaron a balazos con los uniformados que se encontraban allí, quienes reaccionaron de inmediato con sus armas de dotación, logrando frustrar el hecho delictivo. El botín que pretendían robar Mateo y sus cómplices era de 100 millones de pesos.

En redes sociales, Mejía había puesto varios mensajes que permitían predecir la intención de enriquecerse rápidamente. En uno de ellos, al lado de una bolsa repleto de dinero, aseguró que su sueño estaba cerca.

Publicación de Mateo Mejía antes de morir durante atraco en Barranquilla Foto: Instagram Mateo Mejía

Publicidad

Sin embargo, tras el triste desenlace, a también a través de internet, pero esta vez vía WhatsApp, la novia y madre del hijo de Mateo Mejía compartió un doloroso mensaje que acompañó con una imagen del hijo de ambos.

"Mateo, por qué no cogiste consejos, por qué no pensaste en nuestro hijo, como te lo decía muchas veces. Ahora quién va a darle el frente a él, qué le diré cuando me pregunte por ti. Muchas veces te dije, cambia Mateo, cambia. No me escuchaste, ahora mi hijo se quedó sin ti", escribió la acongojada mujer.

Publicidad

Mensaje de novia de hombre abatido en el norte de Barranquilla. Foto: captura de pantalla WhatsApp Yuneisy Rico.

Sobre el atraco

El general Jorge Urquijo, comandante de la Policía de Barranquilla, confirmó que a la banda a la que pertenecía Mejía se le incautaron 116 relojes de diferentes marcas, un perfume, cuatro celulares de alta gama y una motocicleta, mercancía que se avaluó en más de $100 millones.

"En una rápida reacción por parte de nuestros efectivos de la Policía logramos frustrar un millonario robo a una relojería al norte de Barranquilla. Nuestros hombres, con sus armas de dotación, lograron repeler los ataques de estos dos hombres, abatiendo a uno de ellos", dijo Urquijo.

Publicidad

Le puede interesar este contenido: