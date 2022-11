Emergencia en Sabanalarga, Atlántico: fuertes lluvias generaron graves inundaciones en 30 barrios

No cesa la horrible noche para los habitantes de 30 barrios en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, quienes en la mañana de este domingo continúan con el agua hasta las rodillas por cuenta de las graves inundaciones registradas desde las 6:00 de la tarde de este sábado. Todo en medio de un torrencial aguacero que cayó en gran parte de la región Caribe.

Con baldes en mano, los habitantes trataban de evacuar las aguas de sus viviendas para evitar la pérdida total de enseres, cuyo nivel podía sobrepasar, incluso, la altura de muchos objetos de la comunidad, quienes a través de videos pedían auxilio, pues desde el año 2010 no vivían una situación semejante.

"Me siento impotente, nervioso, no sabemos qué hacer, pues las casas están sumergidas en agua. Por favor, les pedimos que nos ayuden porque esto no lo vivíamos desde el año 2010", relató un habitante del barrio San Carlos Etapa II a través de un video compartido en Facebook,

Otra de las habitantes, quien se identificó en un video como Dora Labrador, sostuvo que "miren como están las calles, Dios mío, el agua está ingresando a las viviendas y no tenemos ayuda de nadie, exigimos la presencia del alcalde de Sabanalarga".

Debido a la emergencia presentada, autoridades del municipio instalaron en la misma noche de este sábado un Puesto de Mando Unificado (PMU), para atender la contingencia y dar apoyo a los damnificados, adelantando las labores de censo para determinar el total de familias damnificadas.

Según un listado publicado por la Unidad de Bomberos de Sabanalarga, barrios como Los Nogales, San Carlos Etapa II, Los Robles, Paraíso, Puerto Amor, 20 de Enero, Los Campanos, John F Kennedy, y otros 22 sectores más, quedaron "bajo el agua" durante la noche de este sábado.

Mientras tanto, los habitantes de algunos de los barrios afectados adelantaron bloqueos —con quema de llantas— en la vía que comunica a Sabanalarga con Manatí, en aras de llamar la atención de autoridades departamentales y nacionales.

Fuertes lluvias registradas sobre la noche del sábado golpearon con gran fuerza al municipio de Sabanalarga, Atlántico. Con baldes en mano, los habitantes de 23 barrios tuvieron que evacuar las aguas de sus viviendas, cuyo nivel podía llegar hasta la cintura de los ciudadanos. pic.twitter.com/GzcYIFCkfK — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 13, 2022

Otros municipios también sufrieron los estragos de la fuerte lluvia que cayó en gran parte del departamento del Atlántico. Tal fue el caso del municipio de Sabanagrande, en el que también se reportaron inundaciones en diferentes sectores por el desbordamiento de algunos arroyos.

En Malambo los habitantes del barrio 23 de septiembre se mantuvieron en alerta, pues el temible arroyo San Blas amenazaba con desbordarse con cada gota de lluvia que caía.

