Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta continuará intervenida por Superservicios

Continúa el pulso jurídico por la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta ( Essmar) . Hasta el pasado lunes a la media noche se vencía el plazo dado en el fallo de tutela dictado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta para devolver el dominio de la Essmar a la Alcaldía de la capital del Magdalena.

Pese a esa decisión, la superintendente de Servicios Público, Natasha Avendaño, dio a conocer su posición jurídica ante las pretensiones del fallo de tutela que obligaba a la Superservicios a suspender la intervención. Frente a esto, la superintendente Avendaño aseguró que de cumplir el fallo estaría violando la ley.

“La orden está sometida a una condición imposible, ya que la resolución de toma de posesión no está ejecutoriada y, mientras no lo esté, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es improcedente. La superintendencia no es competente para suspender un acto administrativo”, afirmó la superintedente.

Avendaño también agregó que, de acuerdo con el principio de derecho mencionado, y reconocido por la Corte Constitucional mediante auto 203 de 2016, del magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva, la imposibilidad jurídica para desarrollar determinadas actuaciones se presenta cuando se basa en órdenes ininteligibles o imposibles de aplicar.

Por tal razón, teniendo en cuenta que la sentencia dispuso la suspensión de la resolución de toma de posesión, es evidente que, al no encontrarse ejecutoriado el acto administrativo por la oportuna interposición de dichos recursos en vía gubernativa, no puede interponerse la acción contenciosa administrativa. La orden, en consecuencia, resulta antijurídica y de imposible cumplimiento, según argumentó la SuperServicios.

De esta manera, la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta seguirá bajo el dominio de la SuperServicios. Por su parte, el exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez y quien es el accionante de la tutela, aseguró que denunció por fraude procesal, prevaricato por acción, falsedad ideológica y abuso de confianza a la superintendente Natasha Avendaño.

