ESSMAR tiene deudas por $70.000 millones, pero no son impagables: exgerente Patricia Caicedo

Patricia Caicedo, la exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), estuvo en los micrófonos de Mañanas BLU 10:30, donde aclaró la situación financiera que atraviesa la organización, tras la intervención que tuvo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Dicha intervención ha sido calificada por algunos sectores como una persecución política por parte del Gobierno Nacional, además, ha sido blanco de señalamientos por ser familiar del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

La exgerente explicó que su llegada al cargo se dio porque su trayectoria profesional la respalda. De igual forma, aclaró que no se trató de un caso de nepotismo, porque eso se da cuando una persona en un espacio de poder nombra a familiares que no tienen las capacidades profesionales.

"Ustedes ni ninguno puede invalidad las posibilidades que tengamos nosotras como aportantes de distintos procesos sociales y distintos proceso políticos, para luego, cuando nuestro movimiento ha sido escogido por el pueblo de manera democrática, pero también de manera arrolladora para que administremos los bienes públicos de la ciudad y para que desarrollemos los planes de gobierno que se propusieron en las campañas", declaró la exgerente Patricia Caicedo.

A su vez resaltó que se trataría de una situación antiética si no hubieran generado resultados y no tuvieran la capacidad académica o política.

"Antiético es que no tengamos las calidades profesionales, las calidades académicas para hacerlo y que no mostremos resultados,... a mi si me parece supremamente machista y es también patriarcal pensarlo", señaló la exgerente.

Respecto a la intervención de la Superservicios, la exgerente Caicedo se refirió a que hay varias imprecisiones y mentiras, ya que se dijo que la ESSMAR estaba quebrada, cosa que, según ella, no es así.

Entre las deudas que tiene la Empresa de Servicios Públicos, la Superservicios dice que el monto supera los 68.000 millones de pesos, dinero que se debería pagar a la Dian, bancos, entre otros.

La exgerente señaló que sí es cierto que existen deudas, pero no significa que se trate de una empresa inviable. Las deudas actuales de ESSMAR son: 20.000 millones en impuestos, 15.000 millones de préstamos bancarios y 35.000 millones de distintos proveedores.

Pero salvaguarda que se trata de deudas que no son impagables, porque a todas se les ha ido abonando de forma semanal.

"Hay proveedores que se le vienen haciendo abonos semanales, no son deudas impagables, no son deudas que demuestren que la empresa no tienen liquidez, tiene una deuda, pero a todas les venimos haciendo los abonos,... mira la empresa tiene 2 años y 8 meses, el año pasado fueron 12 meses donde casi no se recibió recaudo, porque la gente estaba encerrada y priorizó comida a servicios públicos, no pagó la tarifa, lo que generó un déficit de recaudo a la empresa", expresó la exfuncionaria.

Además, por orden presidencial, fue necesario reconectar los servicios a 11.000 usuarios, pagaran o no pagaran.

Escuche la entrevista completa de la exgerente de ESSMAR en Mañanas BLu 10:30:

