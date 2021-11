Alcaldesa de Santa Marta insiste en que intervención a la Essmar es por “intereses politiqueros”

Después de que el lunes, 22 de noviembre, la Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios interviniera por sorpresa a la Essmar (Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta), Carlos Caicedo (gobernador Magdalena), Virna Johnson (alcaldesa Santa Marta) y Patricia Caicedo (gerente de Essmar) han argumentado en redes sociales y medios de comunicación que la decisión de la superintendente Natasha Avendaño obedece a “decisiones politiqueras y no técnicas”.

Dicen, además, que la empresa se encuentra en buen estado y que el Gobierno y sus “aliados” están detrás de la intervención.

Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, habló con la alcaldesa Virna Johnson para preguntarle por la salud financiera de Essmar, la calidad del servicio y por qué decidió designar como gerente a Patricia Caicedo, hermana de Carlos Caicedo y quien es el líder de ese clan político que ha gobernado la ciudad en los últimos diez años.

La alcaldesa frente esa designación dijo: “Conozco hace muchos años a la gerente y he seguido muy de cerca su trayectoria. La elegí por su idoneidad y no por nada más. No se ve mal que sea la hermana del gobernador porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro”.

Y es que, a pesar de que la alcaldesa señaló que la empresa estaba saliendo a flote y que tenía estructurado un plan de viabilidad financiera, la realidad es que Essmar desde su creación acumula un déficit de más de $38,000 millones. Esto lo explica un extraordinario aumento del gasto en personal desde que en 2019 empezó a operar la empresa, por una reducción antitécnica del 30 % de la tarifa en ese año y por un aumento de las deudas, sanciones y multas contraídas con acreedores públicos y privados.

Publicidad

Mañanas BLU cuestionó a la alcaldesa sobre una serie de contratos que Essmar ha firmado en este año con objetos poco prioritarios, mientras la empresa tiene su viabilidad financiera muy comprometida. Se ha contratado alumbrado navideño por más de $2,500 millones, alquiler de impresoras por $108 millones, alumbrados muy costosos de parques, entre otras cosas. La alcaldesa respondió que “no se puede mezclar el déficit del servicio de alcantarillado y agua con el de alumbrado público, pues son cuentas diferentes”.

A pesar de que la Alcaldía y la Gobernación quieran llevar esta situación al plano político, la realidad es que los distintos informes y resoluciones de varios entes (Procuraduría Santa Marta, Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios, Ministerio de Vivienda) dan cuenta del delicado estado de Essmar. A este paso la empresa no podrá hacer frente a sus obligaciones, en algunos barrios de Santa Marta ofrece un servicio no apto para el consumo humano y no hay un plan para cambiar los problemas estructurales de bombeo y tratamiento de agua en la ciudad.

A la fecha, la empresa gasta más de $13,000 millones en proveer a los samarios con agua a través de carro tanques, un método anticuado, poco eficiente y muy costoso.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: