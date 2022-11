Empresario Jon Sonen enfrenta decenas de denuncias por presuntos incumplimientos laborales

El panorama se le está complicando al empresario y diseñador Jon Sonen, pues las denuncias de sus extrabajadores estarían revelando un presunto incumplimiento sistemático de sus obligaciones laborales que lo tendrían enfrentando al menos 100 demandas laborales ante juzgados de diferentes ciudades del país donde tiene sede su marca.

A raíz de lo sucedido con Norelys Álvarez, estos extrabajadores se unieron para presentar evidencias ante el Ministerio de Trabajo sobre las irregularidades que se presentaron durante su estancia en la compañía, que incluiría el cobro mensual del aporte de la EPS sin que Sonen cumpliera con los respectivos pagos.

Publicidad

Pedro Ruiz, quien laboró por siete años para la firma, inicialmente como asistente de sistemas y al final como jefe de seguridad, de sistemas, de compra y ventas y hasta conductor, aseguró que antes del 2018, la empresa Sonen Internacional cumplía a cabalidad con sus compromisos, pero que a partir de ese año dejaron de pagar la EPS y la ARL de los trabajadores, a la par que Sonen aseguraba tener problemas económicos y por eso los recarga con funciones.

Los reclamos de Pedro y de decenas de empleados más, habrían dado lugar a varios casos de acoso laboral que terminaron con una oleada de despedidos en el 2020, por los que aún hay reclamos de pago de liquidación ante juzgados, como el de Norelys.

"Teníamos una buena relación, pero todo se dañó a partir de eso porque yo le empecé a reclamar. Yo le decía a título personal, no me importa si no le pagas a todo el mundo, pero págame a mí. Él empezó a devolvérmela con el acoso laboral y empezó la guerra", dice el exempleado que ahora se dedica a trabajar como independiente.

Después de año y medio de reclamos, finalmente Pedro recibió su liquidación por una quinta parte de lo que legalmente le correspondía, es decir, de $15 millones, aceptó que le entregaran $3 millones, pero esa no es la misma historia de Iveth, quien estuvo por casi diez años vinculada a la empresa y lleva un año reclamando el pago de $27 millones, pues de liquidación solo recibió un pago por $2 millones.

Publicidad

"Yo cedí conciliar hasta por $17 millones, pero nunca recibí respuesta. Lo extraño es que nunca hay respuesta del juzgado. Los procesos quedan como congelados y nada que nos llaman a audiencia", cuenta.

Cuenta que hace unos meses recibió una llamada de su exjefe, quien le ofreció volver a trabajar con ella en una tienda en Valledupar, a lo que está respondió que primero le pagara lo que le debía para llegar a una conciliación en medio de la demanda que le tenía. Al parecer, Sonen ni siquiera sabía que Iveth lo tenía demandado, por lo que la conversación no avanzó más; ni para conciliar ni para volverla a contratar.

Publicidad

Le puede interesar: