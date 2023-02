En Magangué, Bolívar, aseguran que hijo de alias 'La Gata' continúa moviendo la política local

Jorge Luis Alfonso López, hijo de alias 'La Gata' no solo habría estado en las últimas semanas en labores como facilitador de paz, sino también habría distribuido su tiempo en actividades políticas en Magangué, Bolívar, y en confrontaciones con periodistas comunitarios.

El pasado 19 de enero de 2023, Alfonso López visitó Magangué para atender una audiencia de conciliación por presunta calumnia por una denuncia que él mismo interpuso contra el periodista comunitario Joe Plata.

El hijo de 'La Gata' le pidió a este que se retractara de las afirmaciones hechas en el sentido de que, si algo ocurría contra la vida del comunicador, era responsabilidad de Alfonso López, pues estaba bajo amenazas de muerte por parte de algunos de sus familiares.

"Me reclamaba que por qué lo responsabilizaba a él sí a mí me pasaba algo. Resulta que yo tuve un pequeño altercado con una de sus hijas que se llama Enilce, que se llama igual que su abuela, porque supuestamente me estaba metiendo con las empresas de su familia y de su papá. Pues yo le dije que sólo hacía mi trabajo como periodista. Ella estaba con su prima y su prima me amenaza y me dice que con ella no me meta porque ahí sí me muero. Que yo sabía con quién me estaba metiendo. Que cuidara a mis hijos", contó el periodista.

Plata aseguró que tuvo que retractarse de tales señalamientos, pero que el temor que tiene está latente, pues todo apunta a que ya se estarían moviendo las fichas para que los López tengan injerencia en el poder.

“En el municipio muchos ya están hablando que estuvo acá reunido con un exalcalde Magangué, que ya está haciendo política hoy en las calles. Un político que está buscando a líderes sociales y a muchos de los que fueron en un tiempo miembros del grupo político de Enilce López llamado “La Esperanza de Un Pueblo”, para apoyarlo", indicó Plata.

Sus visitas

Luego de cumplir con la cita en la diligencia judicial, Alfonso López habría estado de visita en la casa del exalcalde de Magangué y actual precandidato Pedro Alí, con quien sostuvo reuniones a puerta cerrada. Lo que llamó la atención de varios residentes de la zona aledaña es que “hubo un desfile” de dirigentes locales hacia dicha vivienda mientras estuvo el hijo de la reconocida empresaria chance. Que entre estos se encontrarían concejales actuales y otros en precandidatura.

Lo que para periodistas como Plata llama la atención es que, curiosamente, 14 días después de este encuentro fueron repartidas 3.000 camisetas en la catedral de Magangué, con la foto de Enilce López estampada en la parte trasera, cuya imagen correspondía a ella postrada en una cama.

Luego de esto fue realizada una misa en la que pidieron oración por su pronta mejoría, sin embargo, el encuentro volvió a poner a la familia López en el centro de la conversación de los magangueleños.

Pide apoyo

A raíz de los denuncios que el periodista Joe Plata ha venido realizado, este ha solicitado acompañamiento de la UNP, pues, aunque se retractó de lo dicho, durante la diligencia a la que lo citó Alfonso López, este asegura que sí está en riesgo su vida.

“Es grave la situación de riesgo a la que nos vemos avocados quienes asumimos labores de denuncia en el territorio, también debe tomarse en cuenta que no soy el único periodista amenazado en el municipio de Magangué, puesto que varios de mis colegas se encuentran bajo la misma situación de amenaza. Lo anterior es indicativo del altísimo riesgo en que se encuentra mi vida”, manifestó.

