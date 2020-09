Encuentran mujer a tres kilómetros de la orilla en el mar en Puerto Colombia

Con un jean, un buzo y encima una túnica, fue encontrada flotando a unos 3 kilómetros de la playa en el corregimiento de Salgar, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, Angélica Gaitán.

Se trata de una bogotana, de 46 años de edad, quien aseguró que se dejó arrastrar por el mar en un ataque de depresión por los maltratos de su expareja y la falta de ayuda para superarlo.

“Una señora me prestó para el pasaje y me fui directo al mar. Yo quería acabar con todo porque no cuento con la ayuda de mi familia, porque este hombre me alejó de todo”, relató la mujer.

Rolando Visbal, uno de los pescadores que la sacó del agua, afirma que salió de faena de pesca junto a un amigo, cuando la vieron flotando boca arriba.

Lo primero que hicieron fue arrojarle un salvavidas y llevarla a tierra para que recibiera atención médica en el hospital de Puerto Colombia. La mujer tenía hipotermia.

“Cuando nos acercamos vimos que la mujer levantó el brazo. Le arrojamos el aro salvavidas. Ella estaba bastante débil. Nos preguntamos cómo llegó esa mujer allá. Cundo ya se sintió segura, ella llora, pero no dijo nada más”, expresó Visbal.

El pescador afirmó que “es muy extraño lo que pasó, ella quería salvarse, luchó por su vida porque nadie resiste eso”.

Tras recuperarse, Angélica Gaitán contó que deambuló seis meses por las calles de Barranquilla y tras pedir ayuda a la Oficina de la Mujer del Distrito llegó a un hogar refugio donde permaneció por otros seis meses.

El pasado viernes fue sacada luego de que le indicaran que, al no estar su agresor en la ciudad, ya no podía seguir siendo atendida.

Familiares de la mujer se entrevistarán este domingo con la Fiscalía.

Vea el video del rescate aquí: