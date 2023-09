"Es una falta de respeto": gobernador de Sucre al presidente Petro tras desplante a mandatarios

El desplante que el presidente Gustavo Petro le hizo a los mandatarios del Caribe luego de cancelar su agenda durante la tarde de este viernes le 'sacó la piedra' al gobernador de Sucre , Héctor Olimpo Espinosa, quien aseguró que era una “falta de respeto”, pues en el encuentro se tenía previsto abordar temas de coyuntura como la seguridad de las regiones.

El mandatario de los sucreños aseguró en una reciente entrevista desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá que se ilusionó con sostener un diálogo con el jefe de Estado, teniendo en cuenta que los homicidios en el departamento de Sucre han aumentado hasta en un 95% desde que Gustavo Petro asumió el primer cargo del país, señalando que la situación del Caribe era “crítica” y debía ser atendida con prontitud.

A la escalada violenta en materia de homicidios se suma la advertencia hecha sobre el proceso electoral en este departamento, en la que no se descarta que organizaciones criminales estén financiando campañas políticas de cara a los comicios de este mes de octubre.

"Yo me ilusioné la verdad porque he estado pidiéndole al presidente Petro que se apersone de los temas de seguridad, evidentemente hay un deterioro en la región, pues solo en mi departamento hay un aumento hasta del 95% en los homicidios desde que llegó al poder. Yo me ilusioné porque pensé que el presidente había escuchado nuestra suplica para solucionar este problema", dijo Espinosa,

Así mismo, Héctor Olimpo precisó que desde Sincelejo se dirigió hacia Cartagena para llegar finalmente a la capital del país y acompañar el encuentro con el mandatario de los colombianos. "Cuando aterrizo en Bogotá recibo una llamada de mi secretaria privada en la que me dice que habían llamado de presidencia a cancelar el encuentro 40 minutos antes".

El mandatario alegó que el traslado de los gobernadores siempre resultaba ser “traumático”, pues muchos por temas de itinerario en los vuelos y cumplimiento de agendas no podían llegar directamente a Bogotá, sino que debían desplazarse hasta otras ciudades como fue su caso.

