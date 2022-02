"Es una gran mentira”: pareja de expresidenta del Concejo de Cartagena sobre atentando contra edil

En Cartagena no cesa la tormenta política que involucra a la expresidenta del Concejo, Gloria Estrada, capturada junto a su pareja sentimental, Martín Barreto; y otra persona más, con un kilogramo de cocaína en un vehículo.

Luego de que el edil Pedro Aponte denunciara a Estrada, y a Martín Barreto, de planear un atentado en su contra; ahora Barreto denunció al edil de ser él quien intenta acabar con su vida en la cárcel de Ternera, donde se encuentra recluido.

En una carta enviada a la Fiscalía General de la Nación, Barreto calificó como una “gran mentira” y una “cortina de humo” la denuncia del edil, y aseguró que Aponte visitó la cárcel en compañía de otros personajes de la vida política de la ciudad buscando indagar sobre sus movimientos y su círculo cercano al interior del penal.

“El día 4 de febrero, en horas de la mañana, un interno, quien primera vez que lo veo, se me acerca y me dijo estas palabras: compa, pilas, en la juega, que Pedro Aponte te mando a joder aquí adentro (…) Esto me tuvo muy intranquilo y el día lunes que me visitó mi abogado, le comenté, pidiéndole que no le contara nada a mis padres, y tampoco a mi novia porque no quería que se alterarán”, indicó Barreto en la comunicación.

Por su parte, Alfonso Montes, abogado defensor de Barreto, señaló que su cliente no solo teme por su vida, sino también por la su pareja y su familia,

“El señor Martín Barreto entró en un temor, en un miedo, temiendo por su vida, por la vida de la doctora Gloria Estrada, que es su pareja, por sus padres, por toda su familia, haciendo desde ya responsable al señor Pedro Aponte si el llegara a sufrir un atentado criminal (…) Ya la denuncia está formalizada”, indicó.

El edil de la Localidad 2, Pedro Aponte, denunció recientemente que existe un plan orquestado desde la cárcel de Ternera de Cartagena para atentar en contra de su vida, y que se pagaron 30 millones de pesos para ejecutarlo, sin embargo, no llegó a concretarse porque fue alertado sobre el hecho.

“La orden salió desde la cárcel de Ternera dada por el señor Martín Barreto, junto a dos presidiarios. Ahí están los alias en la denuncia, de los cuales los agentes de la Sijín me dicen que son delincuentes de alta peligrosidad pertenecientes a bandas criminales reconocidas de la ciudad”, dijo Aponte a BLU Radio.

Aunque afirma desconocer los motivos que llevaron a iniciar este plan en su contra, Aponte señaló que la expresidenta del Concejo y su pareja están “buscando enemigos imaginarios por todos los lados”.

