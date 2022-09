“Estoy asustado”: acordeonero de Luifer Cuello tras amenazas por presunta estafa

Antonio Andrade, acordeonero de Luifer Cuello, es un joven abogado de 25 años que hoy se enfrenta a un verdadero ‘dolor de cabeza’ por estafas en plataformas de pago, de la cual ha sido víctima, ya que su nombre —y sus fotos— fueron utilizadas para engañar a más 10 personas por una suma de $20 millones.

Según le dio a conocer un amigo, quien lo alertó sobre lo sucedido a través de una llamada, dichas personas habrían comprado dólares en la plataforma de Paypal para realizar operaciones internacionales a una cuenta que tenía su nombre y sus fotos. Sin embargo, nunca les llegó el dinero, por lo que, al buscarlo en Instagram, se dieron cuenta que era acordeonero e iniciaron con hostigamientos en su contra.

Publicidad

Lo que más teme es tener problemas en su vida profesional, pues actualmente se desempeña como el acordeonero del reconocido cantante vallenato Luifer Cuello, pero asegura que no deja de recibir mensajes de personas que le advierten que “la va a pagar” por mensajes de Instagram.

“Desde hace varios días he recibido amenazas de diferentes personas que me preguntan: ¿dónde estás?, ¿cuándo vas a devolver la plata? y, por eso, he estado bastante asustado. Me metí a solicitudes de mis mensajes de Instagram y es allí dónde encuentro los mensajes de que la voy a pagar”, dijo.

Ante el miedo generado por las amenazas, radicó una denuncia formal ante la Fiscalía este martes, teniendo en cuenta que no se ha atrevido ni a salir de su casa por miedo a que cualquier persona pueda tomar represalias en su contra.

Publicidad



“Es una situación que conozco, de primera mano, pues soy abogado. Sin embargo, jamás me imaginé que esto pudiese llegar a pasarme. No entiendo cómo son capaces de usar el nombre y las fotos de otra persona comprometiendo su vida personal y profesional”, expresó.

A través de sus redes sociales, el joven colgó una serie de historias para contarle a sus seguidores lo que estaba sucediendo, aclarándoles que la cuenta en Paypal no pertenece a él, ni tampoco ha tenido intenciones de estafar a nadie.

Publicidad

“Quise hacer la denuncia pública a través de mi cuenta de Instagram, en la que cuento con más de 14.000 seguidores, pero necesito que se haga eco en los medios de comunicación para aclarar que yo no recibí ningún dinero, ni tengo ninguna cuenta allí”, alegó.

Escuche el podcast Sin Tabú: