Estudiantes de Malambo protestan para pedir entrega de almuerzos del PAE

¡Queremos almuerzos! Fue la frase que corearon estudiantes de la Institución técnica Juan XXIII del municipio de Malambo, Atlántico, en medio de una jornada de protesta realizada este martes.

Los alumnos, en especial los de los grados décimo y once, exigieron que les entreguen almuerzos pues deben permanecer en jornadas académicas que inician a las 6:30 de la mañana y culminan a las 5 de la tarde.

Publicidad

El profesor Robinson Díaz indicó que por el momento los niños solo reciben una merienda que no es suficiente para suplir sus requerimientos alimenticios.

“Acá no se está haciendo sino entrega de una merienda desde el año pasado. Una bolsita de leche y una galleta es lo que les entregan y un pedacito de bocadillo. Este es un colegio técnico en el que los menores salen a las 5 de la tarde y necesitan su almuerzo, por eso salieron a protestar”, dijo el maestro.

Yuris Sierra, personera del colegio, señala que entre las razones para no entregarles los almuerzos está que las cocinas no se encuentran aptas, la infraestructura del comedor escolar no es la mejor y mientras tanto la responsabilidad se la transfieren entre las instituciones.

Publicidad

La manifestación de estos estudiantes se da en medio del anuncio de la Alcaldía de Malambo en la que anuncian que el PAE continúa con su normal funcionamiento. Enfatizan que, de 9.817 estudiantes de los 13 colegios públicos y sus sedes, 4.652 reciben ración preparada en sitio y 5.165 ración industrializada.

Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy: