Familiares de niño arrastrado por arroyo lo buscan en zona cachacal

Han pasado varios días desde que el niño Jhan Carlos Díaz, quien presenta problemas cognitivos, fue arrastrado por la fuerte corriente del arroyo Don Juan en el sur de Barranquilla.



Desde ese momento los organismos de socorro comenzaron la búsqueda por el río Magdalena y por la extensión de este peligroso arroyo, no han podido hallarlo.



Sin embargo, los familiares se han llenado de esperanzas para encontrarlo vivo debido a que varias personas de la zona cachacal ubicada en el barrio Rebolo, dicen haberlo visto merodeando por el sector.

“Mi familia está buscándolo en la zona cachacal porque nos han afirmado que lo han visto por allá, una señora nos dice que lo vio y le cambió la ropa, pero no sabía que era el mismo muchacho que se llevó el arroyo”, dijo una de sus familiares.



Por otro lado, también dicen que él menor le habría pedido una llamada a una señora pero cuando le iba a regalar el minuto no se acordaba del número y no lo usó.



De igual manera, la búsqueda del joven con Sindrome de Down continúa en todos los sectores de la ciudad.