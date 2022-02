Fuertes vientos y oleaje generan mortandad de peces y contaminación en playas de Puerto Colombia

Fuertes vientos y oleaje estarían generando, según ambientalistas, una mortandad de peces en las playas de Puerto Colombia , situación que ha ocasionado alarma por la contaminación ambiental generada.

El fenómeno se presenta hacia la desembocadura del arroyo grande y la zona que conduce al sector del muelle de Puerto Colombia. Ambientalistas aseguran que las fuertes olas arrastran los peces hacia la orilla y allí mueren, porque no alcanzan a regresarse.

Publicidad

La temporada de fuertes vientos, sin embargo, no solo afecta a los peces, sino también a los pescadores, teniendo en cuenta que reducen significativamente el número de peces que logran acumular a lo largo de sus jornadas.

Señalan que a esta situación se suma la contaminación ambiental en las playas y, consecuencia de ello, la poca afluencia de turistas.

Publicidad

“La alta marea está sacando centenares de pececillos con la fuerza del oleaje y no hay ente que se encargue de recoger y limpiar para que no se pudran y no se sequen allí, esto está causando un olor en el sector”, expresó Edson Forbes, ambientalista.

Desde la administración municipal, indicaron que, en conjunto con la empresa Triple A, adelantan cada mañana labores de limpieza en los sectores.

Publicidad

“Es un fenómeno por la temporada de brisas y fuertes mareas, precisamente vamos a empezar el servicio del retiro con Triple A”, señaló el secretario ambiental de Puerto Colombia, Armando San Juan.

A lo expuesto, se dio a conocer otra problemática que viven los pescadores de la zona, con la desaparición de la ciénaga de Balboa, donde antes los pescadores podían abastecerse. Uno de los brazos de este cuerpo de agua, también está afectado por la erosión costera, fenómeno que también amenaza sus economías.

Publicidad

Escuche el podcast BLU 4.0: