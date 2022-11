Gas Natural intentará "hasta el final" acuerdo por Electricaribe

El presidente no ejecutivo de la compañía española Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, dijo este jueves que intentará "hasta el final" alcanzar un acuerdo con Colombia sobre su filial intervenida Electricaribe que sea "bueno" tanto para ese país como para los inversores de la multinacional española.



Colombia intervino la compañía en noviembre de 2016 y la liquidó el 14 de marzo debido a sus cuantiosas pérdidas económicas y por considerar que no prestaba un servicio adecuado.



En la rueda de prensa con motivo de la junta general de accionistas de Gas Natural, Fainé afirmó que el hecho de que la multinacional haya emprendido la vía del arbitraje internacional por Electricaribe "no es incompatible" con que se pueda alcanzar un pacto con el Gobierno colombiano.



"Hay que dejar que ambas vías funcionen. Quiero estar en Colombia, porque creo en el país", añadió Fainé.



Gas Natural inició en marzo un procedimiento ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) para reclamar a Colombia la devolución de su filial Electricaribe o una indemnización de más de 1.000 millones de

euros.



Fainé explicó que ha mantenido "varias entrevistas" con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, todas ellas en un clima de "gran cordialidad", para hablar sobre el conflicto de Electricaribe, y comentó: "Llegaré hasta el final (en la búsqueda de un pacto). Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo siempre".



Al respecto, el consejero delegado, Rafael Villaseca, indicó que Gas Natural sigue "empeñada" en llegar a un acuerdo sobre Electricaribe que sea "razonable".



Antes de la intervención Electricaribe pertenecía en un 85 por ciento a la firma española y en el quince por ciento restante al Estado colombiano.



Proporciona electricidad a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona en varios departamentos del Caribe colombiano.