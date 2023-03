Habló mamá de 'El Negro Ober'; "él tiene problemas psiquiátricos y grabó drogado el video"

La madre de alias el 'Negro Ober' rompió su silencio para hablar de su hijo, quien habría entrado al mundo de la delincuencia a los 23 años, luego de andar con "malas compañías".

Ella contó que su hijo tiene problemas psiquiátricos, asociados al consumo de la droga, pero que cree que su hijo está hecho para cumplir un "propósito de Dios". Además, dijo que hizo el video amenazando a comerciantes en diferentes ciudades del país molesto porque fue capturada su esposa, quien tiene tres hijos con él.

"Él me llamó el sábado y me pidió un consejo y yo le hablé como madre, como hijo mío que yo amo con todo el corazón. Le dije, no hagas nada malo, mira que tienes a tu mujer detenida, la madre de tus tres hijos, no te dejes llevar por la rabia y la soberbia porque uno con eso no gana nada, pero allá donde él está varios amigos le inculcaron que hiciera unas cosas", contó en diálogo en Emisora Atlántico.

Publicidad

La mujer advirtió que su nuera no es extorsionista, sino bacterióloga y explicó que ella no ha acompañado a Ober Ricardo en ningún trato con comerciantes para pedir dinero.

"Esa pobre muchacha ahora dónde irá poder buscar trabajo. En ninguna clínica la irán a emplear después de ese daño que le han hecho", expuso.

Precisamente, Julieth Vanessa Martínez deberá presentarse en la tarde de este martes ante un juez para responder por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, pues fue señalada como presunta jefa financiera de 'Los Rastrojos Costeños'.

Publicidad

La madre del jefe de la banda delincuencial dijo que su hijo ya no tiene celulares en su poder y que el video lo grabó con un equipo móvil que le prestaron dentro del centro penitenciario en el que se encontraba.

Este martes trasladaron a 'El Negro Ober'

En un operativo del Inpec y fuertemente custodiado fue sacado la mañana de este martes 28 de marzo de la cárcel de Palogordo de Girón alias el ‘Negro Ober’, quien fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de la Dorada, Caldas.

Su traslado se dio tras conocerse en días pasados dos videos en los que Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, en la celda en la que permanecía, amenazaba a policías, empresarios y fiscales de Barranquilla, Bogotá y Villavicencio.

Publicidad



Le puede interesar este contenido: